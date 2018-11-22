AKARYAKITA 40 KURUŞ İNDİRİM

Hükümet akaryakıtta 40 kuruşluk indirime gitti. 95 ve 98 oktan benzinde, Euro dizelde ve gaz yağında litre başına yapılan 40 kuruşluk indirim dün gece yarısından sonra yürürlüğe girdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konuyla ilgili açıklamasında, “İmkan olduğu takdirde bu tür indirimlere devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşları ekonomik olarak rahatlatacak çalışmaların bazılarıyla ilgili taslak hazırladıklarını ve bunları Başsavcılığa gönderdiklerini de açıklayan Özersay, “Olumlu görüş gelmesi durumunda kararları önümüzdeki dönemde alıp kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Bakanlar Kurulu, dün 3,5 saat süren bir toplantı yaptı.

Alınan kararları hükümet adına Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

AKARYAKITTA İNDİRİM

Hükümetin akaryakıt konusunda indirim kararı aldığını ifade eden Kudret Özersay, 95 ve 98 oktan benzinle, Euro Dizel ve gaz yağında litre başına 40 kuruşluk indirime gidildiğini söyledi.

Özersay, daha önce akaryakıtta 31 kuruşluk indirim yaptıklarını da anımsatarak, “Gerek döviz oranlarına, gerekse dünya piyasasındaki petrol fiyatlarına bakarak akaryakıt fiyatlarında yeniden değerlendirme yapmaya devam edeceğiz. Geçmişte söz verdiğimiz gibi, imkan olduğu takdirde bu tür indirimlere devam edeceğiz” dedi.