23 yaşındaki adam 45 yaşındaki sevgilisinin beynini yiyip...

Rusya'da kendisinden 22 yaş büyük sevgilisini öldürdükten sonra beynini pişirip yiyen ve kanını içen adamın cezası belli oldu.

Rusya'da kız arkadaşını öldürüp, beynini pişirip yiyen ve kanını içen 23 yaşındaki adam Dmitry Luchin isimli katil 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KADININ BEDENİNİ SATIRLA DOĞRADI

Luchin, 45 yaşındaki kız arkadaşı Olga Budunova'nın kafasına defalarca kez şarap şişesiyle vurarak bayılttı.

Daha sonra satırla zavallı kadının vücudunu parçalara ayıran sapık, iç organlarını dışarı çıkardı ve kanını içti.

'ŞEYTANI ÇAĞIRMAK İSTEDİM'

Cesedin üzerine mor renkli ojeyle 'fahişe' yazan Luchin mahkemede suçunu itiraf etti.

Ancak Luchin, deli, katil veya yamyam olmadığını söylerek tüm bunları şeytanı çağırmak için düzenlediği bir ayinin parçası olduğunu söyledi.