AKARYAKITA ZAM!
3 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın ardından dün gelen zam ile fiyatların arttığı görüldü.
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3 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın ardından dün gelen zam ile fiyatların 3 ile 4 kuruş arasında arttığı görüldü.
Kurşunsuz 98 oktan olan benzinin litresi 3 kuruşluk artışla 4.04 TL’den, 4.07 TL’ye yükselirken, Kurşunsuz 95 oktan benzin 3.85 TL’den 3.88 TL’ye yükseldi. Euro Diesel fiyatlarında ise 4 kuruşluk artış ile 3.78’den 3.82’e yükseldi.
Gaz Yağı da 4 kuruşluk artış ile 3,55 TL’den 3.59 TL’ye yükseldi.
Altınbaş Petrol Perakende Satışlar Müdürü Salih Dere, fiyatlardaki artışı doğruladı. Dere, "Rutin olarak 15 günde bir yapılan fiyat değişikliğinde 3 ila 4 kuruş arası bir yükseliş oldu. Bu fiyat değişikliği geçtiğimiz akşam gerçekleşirken, dün sabah itibariyle pompalara yansımaya başladı" dedi.
Yenidüzen
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