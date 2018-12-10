AKINCI, EVİNDE İSTİRAHAT EDECEK
Cumhurbaşkanı Akıncı taburcu oldu
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, geçirdiği cerrahi operasyon sonrası sağlık durumunun iyi olduğu, doktor tavsiyesiyle bir süre evinde istirahat edeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, cumartesi sabahı Gazi Mağusa Devlet Hastahanesi’nde geçirdiği cerrahi müdahalenin ardından Pazar günü öğleden sonra taburcu edildiğini belirtti.
Burcu açıklamasında, Cumhurbaşkanının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, doktor tavsiyesiyle kısa bir süre evinde istirahat edeceğini kaydetti.
Etiketler : Mustafa Akıncı, cerrahi operasyon
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