BELEDİYELER BİRLİĞİNDEN İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Birlik Başkanı Mahmut Özçınar, temel hak ve özgürlükler alanındaki belgelerin anayasası olarak nitelendirilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine göre, herkesin, yaşam, özgürlük, eşitlik, haysiyet, kişilik hakları ve güvenliği, düşünce ve ifade özgürlüğü, vicdan özgürlüğü, kimlik ve yurttaşlık hakkı, adalet ve mülkiyet hakkı gibi temel insan haklarına sahip olduğunu kaydetti.

Özçınar, “Tüm dünyada ihtiyacımız olan sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve uzlaşı kültürüyle yaşamaktır. Her insanın ayrı bir değeri olduğu bilinciyle yaşamımızı sürdüreceğimiz bir dünya temenni eder, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlarım” dedi.