AKINCI, MENDELİ VE KAYMAK İLE GÖRÜŞTÜ
Akıncı, Mendeli ve Kaymak’ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Berlin Temsilci olarak atanan Beniz Uluer Kaymak ile KKTC Mersin Başkonsolosu olarak atanan Zalihe Mendeli’yi kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, görevlerine 1 Ağustos’ta başlayacak olan Kaymak ile Mendeli’ye yeni görevlerinde başarılar diledi.
Etiketler : Mustafa Akıncı, Beniz Uluer Kaymak, Zalihe Mendeli
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