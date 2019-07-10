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AKINCI, MENDELİ VE KAYMAK İLE GÖRÜŞTÜ

AKINCI, MENDELİ VE KAYMAK İLE GÖRÜŞTÜ

Akıncı, Mendeli ve Kaymak’ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Berlin Temsilci olarak atanan Beniz Uluer Kaymak ile KKTC Mersin Başkonsolosu olarak atanan Zalihe Mendeli’yi kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, görevlerine 1 Ağustos’ta başlayacak olan Kaymak ile Mendeli’ye yeni görevlerinde başarılar diledi. 

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