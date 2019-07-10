AKINCI, MENDELİ VE KAYMAK İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Berlin Temsilci olarak atanan Beniz Uluer Kaymak ile KKTC Mersin Başkonsolosu olarak atanan Zalihe Mendeli’yi kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, görevlerine 1 Ağustos’ta başlayacak olan Kaymak ile Mendeli’ye yeni görevlerinde başarılar diledi.