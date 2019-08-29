AKINCI'DAN TUĞGENERAL ALTUN'A PLAKET
Akıncı’dan Tuğgeneral Altun’a plaket
A+A-
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’deki görev süresini tamamlayarak adadan ayrılacak olan Tuğgeneral Mahmut Altun’a hizmetleri anısına plaket verdi.
Tuğgeneral Mahmut Altun, 2017-2019 yılları arasında 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olarak KKTC’de görev yaptı.
Etiketler : Mustafa Akıncı, Mahmut Altun, plaket
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.