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AKINCI'DAN TUĞGENERAL ALTUN'A PLAKET

AKINCI'DAN TUĞGENERAL ALTUN'A PLAKET

Akıncı’dan Tuğgeneral Altun’a plaket

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’deki görev süresini tamamlayarak adadan ayrılacak olan Tuğgeneral Mahmut Altun’a hizmetleri anısına plaket verdi.

Tuğgeneral Mahmut Altun, 2017-2019 yılları arasında 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olarak KKTC’de görev yaptı.

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