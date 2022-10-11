Akpınar:Hükümet ortaklarının yerel seçimlerde bazı bölgelerde birlikte hareket etmesi gündemde

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, “Genel olarak söylemem gerekiyorsa önümüzdeki günlerde ortak aday sayısal olarak 6’yı da aşacak. Mutlak birliktelik içerisinde doğru bir çalışma programı ile yerel seçimlerden koalisyon olarak oldukça başarılı bir sonuç almayı bekliyoruz” dedi.

Yerel seçimlerde ittifak konusunun sadece belediye başkanları ile sınırlı olmayacağını belediye meclis üyelikleri için de olacağını belirten Akpınar, “Hükümetin ortak partileri hem meclis üyeleri dahil olmak üzere başkanlıklar düzeyinde ortak adayları olmuş olacak” diye konuştu.

Akpınar, “6 bölgedeki adaylardan başkanlarımızın bilgisi vardır” yanıtını verdi.

BRT