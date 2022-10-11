Engelli kızını evde tek başına bırakarak gece kulübündeki partiye gitti!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir anne tepkileri çeken bir olaya imza atarak adeta kan dondurdu. Down sendromlu ve serebral palsili kızı Jordynn Barrera’yı evde tek başına bırakarak gece kulübünde bir partiye giden anne Lauren Kay Dean, kızının ölümü üzerine müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan Lauren Kay Dean isimli bir anne 7 yaşındaki engelli kızı Jordynn Barrera'yı gece kulübündeki bir dans partisine gidebilmek adına evde tek başına bıraktı. Yatağa bağlı yaşayan ve ancak beslenme tüpüyle yaşamını devam ettirebilen küçük kızı evde bırakan anne komşuların şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Engelli kızını diğer iki çocuğuyla evde yalnız başına bırakan anne Jordynn Barrera ömür boyu hapse mahkum edildi.

KOMŞULARI ŞİKAYET ETTİ

Komşularının şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve 7 yaşındaki engelli kız çocuğuyla birlikte 3 aylık ve 5 yaşında olan iki çocuk daha buldu. Müfettişler, Jordynn'in de beslenme tüpünde olduğunu ve savcılar Dean'in parti yapmak için evinden ayrıldığı sırada engelli kızın öldüğünü iddia ettiğini söyledi.

Kayıtlar, Dean'in tutuklandığını ve Matagorda İlçe Hapishanesi'ne üç ikinci derece ağır suçtan tutulduğunu gösterdi. Mahkeme kayıtlarına göre Lauren Kay Dean, Jordynn Barrera cinayetini kabul etti ve ömür boyu hapse mahkum edildi.

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