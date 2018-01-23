ALAYKÖY YASTA!

Mustafa Cenktaş 85 yaşında veda etti

Melin DOBRAN

Alayköy’de ikamet eden 85 yaşındaki Mustafa Cenktaş, sevenlerine veda etti. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Cenktaş, yaşlılıktan dolayı hayatını kaybetti. Bölgesinde sevilen bir isim olan Cenktaş’ın vedası, üzüntü yarattı. Cenktaş’ın cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Diyalog