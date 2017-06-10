ALAYKÖY YOLUNDA TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI
Alayköy yolunda trafik kazası: 1 ağır yaralı
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Bugün saat 12.00’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre kaza Alayköy’den Lefkoşa Lefkoşa istikametine doğru seyreden GA 863 plakalı araç sürücüsü 22 yaşındaki Kübra ULU ağır yaralandı.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Kübra ULU’ya müdahale ediliyor.
Yol araç trafiğine kapatıldı.
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