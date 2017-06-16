Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. HAMİTKÖY’DE YANGIN
HAMİTKÖY’DE YANGIN

HAMİTKÖY’DE YANGIN

Hamitköy’de yangın

A+A-

Din sitesi civarında bulunan Saray Möble isimli mobilya deposunda henüz nedeni belli olmayan bir sebepten çıkan yangın tüm binayı sardı. Yangına Lefkoşa İtfaiyesi ve Sanayi Bölgesi itfaiyeleri müdahale etti. Ancak alevler nedeniyle istenilen müdahale yapılamadı.

Çevrede patlama sesleri korku dolu anlar yaşatırken, depoda bulunan plastik eşyalar nedeniyle yangının söndürülmesinde zorluklar yaşandı.

Çıkan yangın güçlükle söndürülürken, depo tamamen yanarak küle döndü.

 

 

Bu haber toplam 272 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.