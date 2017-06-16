HAMİTKÖY’DE YANGIN

Din sitesi civarında bulunan Saray Möble isimli mobilya deposunda henüz nedeni belli olmayan bir sebepten çıkan yangın tüm binayı sardı. Yangına Lefkoşa İtfaiyesi ve Sanayi Bölgesi itfaiyeleri müdahale etti. Ancak alevler nedeniyle istenilen müdahale yapılamadı.

Çevrede patlama sesleri korku dolu anlar yaşatırken, depoda bulunan plastik eşyalar nedeniyle yangının söndürülmesinde zorluklar yaşandı.

Çıkan yangın güçlükle söndürülürken, depo tamamen yanarak küle döndü.