Alevkayası yolunda korkutan yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 14.00 sıralarında Alevkayası yolunun kuzey kısmında sarp arazide başlayan yangına polis itfaiyenin yanı sıra, askeri personel, sivil savunma ve orman dairesi ekipleri ve Değirmenlik Belediyesine ait tankerler ile müdahale edildi. Geniş alana yayılan yangına ayrıca havadan helikopter ile müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.