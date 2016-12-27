ALEVLERDEN SON ANDA KURTULDULAR!

Kullanılamaz hale geldi!

Arkadaşıyla birlikte bankamatiğe para çekmeye giden üniversite öğrencisinin yeni aldığı otomobili, benzin kaçağı nedeniyle dakikalar içinde yandı

Mehmet KARA

Haspolat Belediye Evleri’nde ikamet eden ve arkadaşıyla birlikte yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki bankamatiğe para çekmeye giden bir üniversite öğrencisinin otomobili, bir anda alev aldı.

Dün gece saat 22.30’da çıkan yangında, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan sürücü Ahmet Can ve arkadaşı, kendilerini araçtan dışarıya zor attı.

Aracın motor kısmından alevler yükseldiğini fark eden UKÜ’de görevli özel güvenlik elemanları, vakit kaybetmeden yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri; alevleri kontrol altına aldı, ardından soğutma çalışması yaptı. Araç, yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, araçta yaptığı incelemelerde, yangının benzin kaçağı nedeniyle çıktığını belirledi.

Kıbrıs Gazetesi