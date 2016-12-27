SİLAHLI SALDIRIYI HOTEL SAHİBİ YAPMIŞ!

“Sahile araçla girdiler diye ateş açtı!”

Gazimağusa’da Venüs Hotel’in sahibi Turgut Çavlan, arkadaşının, sahilde kuma saplanan aracını, aracıyla çekmek için gelen Üstün Dedeoğlu’na av tüfeğiyle iki el ateş açtığı iddiasıyla tutuklandı.

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa’da Venüs Hotel’in sahibi Turgut Çavlan, arkadaşının aracını, aracıyla çekmek için gelen Üstün Dedeoğlu’na av tüfeğiyle iki el ateş açtığı iddiasıyla tutuklandı.

Polis, “kasti hasar” ve “meskûn mahalde ateş açma” suçlamasıyla tutukladığı Turgut Çavlan’ı, dün, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla huzuruna çıkartarak aleyhine tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri temin etti.

Dünkü tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Hasan Boşnak’ın sorularını, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan meselenin tahkikat memuru Löğmen Yücetürk yanıtladı.

Tanık polis Löğmen Yücetürk, önceki gün, 25 Aralık 2016’da, Yeniboğaziçi’nde bulunan Venüs Otel sahilinde kuma batan arkadaşının aracını çıkartmak için EF 609 plakalı Jip aracıyla sahile giden Tuzla’da sakin Üstün Dedeoğlu’na, yaklaşık 100 metre uzaklıktan, meçhul bir şahsın, av tüfeğiyle ateş açtığını, kendisinin de koşarak aracına bindiğini ve şaşmaların aracını hasara uğrattığını belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Yapılan şikayet üzerine soruşturma başlattığını kaydeden tanık polis, olay mahalline gittiğini ve zanlı Turgut Çavlan’ı şüphe üzerine tutukladığını belirtti.

Konu otelde bulunan birçok şahsı soruşturduğunu kaydeden tanık polis, zanlının, Venüs Otel’in 701 numaralı odasında yaptığı aramada, kargılık, av tüfeği ve fişek bularak emare aldığını ve tanıtma merasimi düzenlediğini, müştekinin zanlıyı tanıdığını anlattı.

Olay mahallinde detaylı arama yapamadıklarını, boş kovanların kayıp olduğunu kaydeden tanık polis, zapt ettiği emareleri de incelemeye göndereceğinden söz ederek, henüz yeni başladığı tahkikatını tamamlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Zanlıyı savunan Avukat Mustafa Kocatürk, müvekkilinin konu suçla hiçbir bağlantısı bulunmadığını beyan ettikten sonra, talebe itiraz etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç, polisin, tahkikatın salim bir şekilde tamamlamasına fırsat verdi ve zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

Kıbrıs Gazetesi