Alkollü genç ölümden döndü

236 promil alkollüyken direksiyon başına geçen 29 yaşındaki sürücü; aracının kontrolünü kaybedince yoldan çıkıp elektrik panosunu yerle bir etti

Mehmet KARA

Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen 29 yaşındaki sürücü Orkun Saner; Haspolat Çemberi’nde sağanak yağış nedeniyle aracının kontrolünü kaybetti, yoldan çıkıp elektrik panosunu yerle bir etti.

Dün sabah saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada ölümden dönen genç sürücü, ambulans ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sokak aydınlatmaları karardı

Kazada çarpışmanın etkisiyle JZ 600 plakalı araç ile elektrik panosu zarar görürken, sokak aydınlatma lambaları da karanlığa gömüldü.

Kısa sürede olay yerine giden KIB-TEK ekibi, hasar tespiti yaptıktan sonra onarım çalışmalarına başladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, polis ekibi tarafından alkolmetre ile yapılan test sonucunda sürücünün 236 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kıbrıs