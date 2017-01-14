Allport’un ölümü köylüyü üzdü

Yıllardır İskele’ye bağlı Kurtuluş köyünde ikamet eden Malcolm Allport (74) evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ayşe BULUT

İskele’ye bağlı Kurtuluş köyünde yıllardır eşiyle birlikte ikamet eden İngiliz uyruklu 74 yaşındaki Malcolm Allport, dün öğle saatlerinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Allport’un evinin birinci katında bulunan balkonunda çiçeklik yapmak için depo ayağını balkondan atmaya çalıştığı sırada balkon korkuluklarının çıkması sonucu birinci kattan zemin kata düştüğü öğrenildi.

Talihsiz kaza sonrası olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Malcolm Allport yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kurtuluş’ta çok sevilen bir sima olan Malcolm Allport’ün ölümü köylüyü üzüntüye boğdu.

Kıbrıs