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MÜHENDİS OLACAKTI

MÜHENDİS OLACAKTI

Mühendis olacaktı

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Mezun olmasına sadece birkaç ay kalan talihsiz öğrenci Tolga Dağtekin, aort damarının yırtılması sonucunda 26 yaşında hayatını kaybetti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa yılın son gününde acı bir haber ile sarsıldı. Türkiye’nin Osmaniye ilinden 4 yıl önce yüksek tahsil için büyük umutlarla ülkemize gelen ve yaklaşık 2 ay sonra İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olup ülkesine geri dönmeye hazırlanan Tolga Dağtekin isimli genç, kalmakta olduğu evde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 26 yaşında yaşamını yitirdi.

Evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamayan talihsiz gencin, dün yapılan otopsi sonucunda aort damarı yırtılmasına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Memleketine gönderilecek

Türkiye’nin Osmaniye ilinin Kadirli ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve  Osmaniye’de bulunan özel bir hastanede yönetim kurulu üyesi Cengiz Dağtekin’in oğlu olan Tolga Dağtekin’in ani ve zamansız ölümü hem arkadaşlarını, hem de oğullarının mühendis olarak dönmesini sabırsızlıkla bekleyen ailesini yasa boğdu.

 Dağtekin’in cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Osmaniye’ye gönderileceği öğrenildi.

Diyalog

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