ALKOLLÜ SÜRÜCÜ MAHKEMEYE ÇIKARILDI!

Girne’de sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü üç yayaya çarparak, yaraladı.

Girne’de,sabah saat 02.35 sıralarında LV 014 plakalı araç sürücüsü Ahmet Çekenoğlu, 140 Miligram alkollü içki tesiri altında Semih Sancar caddesinden Hirondel çemberine girerek aynı caddeye geri döndüğü sırada aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Çekenoğlu, önce Girne Belediyesi’ne ait kaldırım korkuluklarına ardından da korkulukların arkasında yürümekte olan Girne’de sakin Berke Can Özbek, Mesut Kaya ve ile Betül Uzun’a aracının ön kısmı ile çarparak, olay yerinden kaçtı.

Kaza sonucu yaralanan yayalar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Ahmet Çekenoğlu tutuklandı.

Çekenoğlu’na bugün çıkarıldığı mahkemede bir gün tutukluluk emri verdi.