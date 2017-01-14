BİRİ POLİS İKİ KİŞİ YARALANDI

Alkol tesiri altında direksiyon başına geçen ve ters yöne giren 28 yaşındaki genç sürücü, dikkatsizce trafik ışıklarına giriş yapınca polis aracıyla çarpıştı

Mehmet KARA

Lefkoşa’da Metropol trafik ışıkları olarak bilinen kavşakta dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında biri polis iki kişi yaralandı. Kaza, alkol tesiri altında direksiyon başına geçen 28 yaşındaki Naim Tikici’nin aracıyla ters yöne girmesi ve karşıdan gelen polis aracıyla çarpışması sonucu oldu.

Yürekleri ağza getiren kazada görevi başındaki bir kadın polis memuru ile Naim Tikici yaralandı.

Büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü kazada sürücü Naim Tikici, yönetimindeki GM 442 plakalı aracıyla tek yön olan yola girerek bir süre ilerledi ve trafik ışıklarına da dikkatsiz bir giriş yaptı ve bu sırada tarafına yeşil ışık yandığı için yoluna devam eden polis aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan GM 442 plakalı araç, trafik ışıklarına vurarak durabildi.

Kaza ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Biri polis iki yaralı

Kazadan hafif yaralarla kurtulan biri polis iki kişi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, polis ekibi tarafından alkolmetre ile yapılan test sonucunda sürücünün 86 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kıbrıs