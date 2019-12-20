Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve GKRY'nin yanında olacaklarını belirten Almanya, Türkiye'yi tehdit etti.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de uzun zamandır sondaj faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Türkiye’nin ortaya koyduğu kararlılıkla devam eden çalışmalar; Rumlar, Yunanistan ve tüm Avrupa tarafından tepkiyle karşılandı.

Türkiye’nin bölgedeki çalışmalarını sona erdirmesi istense de bölgede geri adım yok.

ALMAN BAKAN: “YUNANİSTAN VE RUMLARIN YANINDAYIZ”

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşanan gerilimde Yunanistan ve GKRY’ne destek veren açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Limasol limanında konuşlandırılan Alman askerlerini ziyaret eden Kramp-Karrenbauer, “Yunanistan ve Rumlarla dayanışma içinde olduklarının” altını çizdi.

“DOĞU AKDENİZ ÇOK ZENGİN”

Alman Bakan Doğu Akdeniz’i işaret ederek, “Burası kuşkusuz ihtiyacımız olan enerjiyi sağlamak için gereken yeraltı kaynakları açısından zengin bir bölge, bu nedenle bölgede birçok kesimin büyük ekonomik çıkarı mevcut” şeklinde konuştu.

YAPTIRIMLA TEHDİT ETTİ

Doğu Akdeniz’e ilişkin sorunun “devletlerarası hukuk ve deniz hukuku temelinde” çözülmesi gerektiğini belirten Kramp-Karrenbauer, Türkiye’ye bu hukuki çerçeveyi kabul etmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırımlar öngören çerçeve belgeyi kabul ettiğine işaret eden Alman Bakan, bu belgenin “içinin temkinli bir şekilde doldurulması” gerektiğini belirtti.