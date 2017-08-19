ALTI BAHÇEDEN ALINAN NUMUNELERDE LİMİT ÜSTÜ PESTİSİTE RASTLANDI

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 11-18 Ağustos arasında, 26 parti ithal elma, domates, çeri domates, şeftali, nektarin ve havuçtan alınan numunelerin hiçbirinde limit üstü kalıntıya rastlanmadı.

Harup ürünü, parmak üzüm, verigo üzüm, sultani üzüm, beyaz üzüm, kara üzüm, molehiya, maydanoz, roka, kapya biber, soğan, kereviz, pazı, semizotu olmak üzere 29 bahçeden alınan numunelerden 6’sında ise limit üstü kalıntıya rastlandı.

Kalıntı bulunan numunelerin, Kırıkkale'den Çilem Kırıkkale'ye ait parmak üzüm, Kalkanlı'dan Sabiha Kara'ya ait parmak üzüm ile geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Zümrütköy'den Tayfun Toyer'e ait molohiya, Yıldırım'dan Necmi Tosunoğlu'na ait kereviz ve Maraş'tan (Magosa) Teslime Ersöz'e ait semizotu olduğu ifade edildi.

Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Maraş'tan Ayşe Dağtepe'ye ait pazı, bu hafta yapılan analizde limit altına indiği için hasadına izin verildi.

Piyasada oluşan açık nedeniyle ithal izni verilen domates numunelerinde herhangi bir limit üstü pestisite rastlanmadı.