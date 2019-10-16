ALTIN FİYATLARI GÜNE YATAY BAŞLADI...
Altın...
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Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Düğünlerde, nişanlarda ve sünnet törenlerinde aileler, dostlar ve akrabalar birbirlerine altın takanlar ve yatırım amaçlı tercih edenler ise genelde çeyrek ve gram fiyatları merak ediyor. Altın fiyatları güne yatay seyirde başladı.
Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Bugün gram altın 282,86 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte son durum…
ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 282,86 TL
Çeyrek altın: 460,84 TL
Yarım altın: 920,11 TL
Cumhuriyet altını: 1.893TL
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