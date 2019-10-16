DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Trump'ın Türkiye'ye yönelik duyurduğu yaptırımlar yürürlüğe girdi.
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Yurt içi piyasalar Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanacak gelişmelere odaklanmışken ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik duyurduğu yaptırımlar yürürlüğe girdi.
ABD yaptırımlarının beklendiği kadar sert olmayacağı algısıyla dün dolar/TL bir miktar gevşedikten sonra 5,88 seviyesinin üzerinde seyrediyordu.
Dolar/TL bu sabah ise güne yükselişle başladı, 5,92 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL de 6,53 seviyesinde seyrediyor.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,76 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
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