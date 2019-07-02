ALTIN FİYATLARI SAKİNLEDİ!

Altın fiyatları yeni güne sakin başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 3,33 azalışla 252,7 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 252,8 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar?İşte 2 Temmuz güncel altın fiyatları...

Güne sakin bir seyirle başlayan altın fiyatları 252,8 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 412 lira, Cumhuriyet altını 1.685,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,33 düşüşle 252,70 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte 2 Temmuz altın fiyatları…

2 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 252,8 lira

Çeyrek altın: 417 lira

Cumhuriyet altını: 1.701 lira