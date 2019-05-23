ALTIN FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ HAREKET EDİYOR!
İşte gram ve çeyrek altın fiyatları
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Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazancıyla 251,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını 1.668 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 249,6 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 23 Mayıs altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 251,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün altının ons fiyatında yaşanan gerilemeye rağmen dolar kurundaki artış nedeniyle 248-251 lira bandında dalgalanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 249,6 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Mayıs güncel altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 250,7 lira
Çeyrek altın: 414 lira
Cumhuriyet altını: 1.688 lira
Etiketler : Altın fiyatları, gram altın, yarım altın, çeyrek altın, 23 Mayıs 2019
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