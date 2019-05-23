ALTIN FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ HAREKET EDİYOR!

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazancıyla 251,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını 1.668 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 249,6 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 23 Mayıs altın fiyatları...