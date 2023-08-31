Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu?
Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu?
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Serbest piyasada bugün ABD Doları 26,95, euro 29,40, İngiliz Sterlini ise 34,25 TL’den işlem görüyor.
Saat 08.45 itibarıyla 26,60 alış kurundan işlem gören ABD Doları’nın satış fiyatı 26,95 TL, 29,05 TL alış kurundan işlem gören euronun satış fiyatı 29,42 TL.
İngiliz Sterlini ise 33,85 TL’lik alış, 34,25 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.
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