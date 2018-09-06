ALTINDA SON DURUM...

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler ne durumda, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altının kilogramı 38.323 liraya yükselirken çeyrek altın 406,54 lira oldu. Vatandaşların alım gücü de düşmeye devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 253,84 lira oldu. İşte 6 Eylül Perşembe güncel altın fiyatları...