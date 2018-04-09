ALTINI OLANLAR DİKKAT!

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Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Kapalıçarşı'da çeyrek altın kaç liradan alıcı buluyor?
Altın fiyatlarının ne kadar olduğu her gün sıkça araştırılıyor. Kapalıçarşı'da Cuma günü kapanışta altının gramı 173,40 liradan çeyrek ise 282,55 liradan alıcı buldu. Peki Altın piyasası yeni haftaya nasıl başlayacak? İşte güncel tüm bilgiler...
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 173 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün, dolar kurundan bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kazancıyla 172,8 liradan tamamladı.
Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 173 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 284 lira, Cumhuriyet altını da 1.157 liradan satılıyor.
Sabah saatlerinde Asya piyasalarında 1.334 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.324 dolardan işlem görüyor.
Etiketler : altın
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