ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Dolar ve Euro’daki artış altın fiyatlarını da etkiliyor. Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu bugünün en çok merak edilenleri arasında… 1.75 grama denk gelen çeyrek altın 403,32 liradan işlem görüyor…

1 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK VE GRAM ALTIN: Gram altın 252,96 liradan alınırken 253,06 liradan satılıyor. Çeyrek altın 403,32 liradan alınırken 412,99 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın 804,13 liradan alınıp, 825,99 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.660,00 liradan alınıp 1.680,00 liradan satılıyor.