ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatlarındaki güncel gelişmeler yatırımını altın üzerine alanlar tarafından merak ediliyor. Aralık ayı başından bu yana altın fiyatları yatay seyrine devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,40 lira oldu. Altın fiyatlarındaki ufak dalgalanmalar sürüyor. İşte 14 Aralık güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

Kasım ayına durgun başlayan altın fiyatları ay sonuna doğru yükselmeye başladı. Aralık ayının ilk haftasında da yükselen altın fiyatları iki gündür yine durgun. İstanbul Kapalıçarşı’da 213,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,40 liradan, bin 405 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 426 liradan, 194,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 198,40 liradan, bin 373 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 393 liradan, 687 liradan alınan Yarım Ziynet 697 liradan ve 343 liradan alınan Çeyrek Ziynet 348 liradan satıldı.

ALTIN FİYATLARI 14 ARALIK

ÇEYREK ALTIN: Alış 341,85 TL, satış 349,83 TL

YARIM ALTIN: Alış 681,56 TL, satış 699,65 TL

GRAM ALTIN: Alış 213,79 TL, satış 213,84 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.419,00 TL, satış 1.441,00 TL