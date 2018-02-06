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ALTINI OLANLAR DİKKAT!

ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altında son durum...

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Altın fiyatlarında son durum. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı dengeledi. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını 1.094 liradan satılıyor. Peki 6 Şubat altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının  ardından 163,5 lira seviyelerinde dengelendi. 

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının  etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki  kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 162,6 liradan tamamladı.

ram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45  itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla 163,5 liradan işlem görüyor.  Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.094  liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altının fiyatı  ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 1.343,5 dolardan işlem  görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının teknik olarak  direnç seviyelerini kıramadığını kaydetti. Altının ons fiyatının 1.350 dolar,  gram fiyatının ise 165 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığını belirten  Memiş, gelişmiş ülke borsalarında yaşanan düşüşlerin döviz ve altın fiyatlarında  yükselişlere neden olduğunu dile getirdi.

Memiş, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü  üzerinde etkili olacağını ifade ederek, bugün yurt içinde reel efektif döviz  kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak  verilerin takip edileceğini söyledi.

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