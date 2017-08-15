ALTINLARIN BİR KISMI KAYIP!

Minareliköy’de temizlik yapmak için gittikleri evi soyan Talip Dağa ve Emine Şanverdi aleyhindeki tutukluluk süresi uzatıldı

Devrim DEMİR

Minareliköy’de geçtiğimiz hafta temizlik için gittikleri M.K.’nin evindeki ziynet eşyaları çaldıkları tespit edilen ve şikâyet üzerine tutuklanan zanlılar Talip Dağa ve Emine Şanverdi aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Dağa ve Şanverdi dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, Dağa ve Şanverdi aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Altınlar bulundu

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Kanteper, Talip Dağa ve Emine Şanverdi’nin 5 Temmuz – 6 Ağustos tarihleri arasında saat 8.00 – 11.00 saatleri arasında, Minareliköy’de, M.K.’ye ait evden 15 parça ziynet eşyaları çaldıklarını anlattı.

Polis, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ve çalındığı söylenen ziynet eşyalarının bir kısmının kuyumcuya zanlılar tarafından satıldığının tespit edilmesi üzerine tutuklandıklarını belirtti.

Kanteper, soruşturmanın devam ettiğini, kayıp olan emarelerin bulunduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Havadis