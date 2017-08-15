HAYATI KABUSA DÖNDÜ!

KKTC’de öğrenci olarak bulunan Nuray Hanzade Günay’ın hayatı geçirdiği trafik kazası sonrasında kabusa döndü

Geçtiğimiz ay Girne’de bir aracın çarpması sonucu yaralanan Nuray Hanzade Günay’ın kabusu Akçiçek’ten Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesiyle başladı

Ülkedeki sağlık sisteminin ve zamanında yapılmayan müdahalenin bedelini ağır ödediğine vurgu yapan genç kız, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden hiçbir şeyin yok denilerek taburcu edilmesi sonrası Türkiye’deki muayenede dizinde kırıklar ve diz bağlarının koptuğu teşhisiyle acilen ameliyata alındığını beliereterk, “İnsan hayatı bu kadar ucuz mu” diye isyan etti

Özlem ÇİMENDAL

Geçirdiği trafik kazası sonucu sevk edildiği Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden hiçbir şey yok denilerek taburcu edilen Nuray Hanzade Günay, Türkiye’de gördüğü fizik tedavi sonucu ancak 2 ay sonra ayağa kalkacağını belirterek, KKTC’deki sağlık sistemini ve hastalara verilen değeri eleştirdi.

“Ayağımın ağrısından duramıyordum, önemsiz bir çatlağın var deyip taburcu ettiler”

Geçirdiği kaza sonrası şoka giren Günay, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kendine geldiğinde bir iki ufak çatlak dışında önemli bir şey olmadığının söylendiğini ifade etti. Ağrılara dayanamadığını dile getirmesi üzerine hastanede kendi ısrarı sonucu tomografi çekildiğini iddia eden Günay, “Ayağımın ağrısından duramıyordum. Bana bir iki önemsiz çatlağım var deyip, hastaneden yollamak istediler. Ben de ayağımın çok ağrıdığını ve dayanamadığımı defalarca dile getirdim ve sonunda tomografiye sokmaya karar verdiler beni” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de dizimde kırıklar olduğu ve bağlarımın koptuğu görüldü”

Adada öğrenci olarak bulunan Günay, ülkedeki sağlık sisteminin ve zamanında yapılmayan müdahalenin bedelini ağır ödediğine vurgu yaparak, “Ailem gelip beni alarak Türkiye’ye götürdü. Yapılan muayene sonucu vücudumun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildi. Ayrıca dizkapağı bağlarımın koptuğu tespit edildi” dedi.

“Hemen ameliyata alındım”

Diz kapağı bağlarının koptuğunu ve kırıklar olduğunu anlatan Günay, geçirdiği ameliyattan sonra ancak iki ay sonra ayağa kalkabileceğini ifade etti. Günay, “Beni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden bir şeyim yok diye yolladılar. Ben ciddi bir kaza geçirdim. Vücudumda birkaç önemsiz çatlak olduğu söylendi ama Türkiye’de diz kapaklarımda kopmalar ve kırıklar olduğu görüldü ve hemen ameliyata alındım. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?” diye sordu.

“2 ay sonra ayağa kalkmak için fizik tedavi görüyorum”

Yaşadığı sorunları Yeni Bakış’la paylaşan Günay, “Sağlık konusu hafife alınacak bir konu değil. Ailem beni alıp Türkiye’ye götürmeseydi belki ayağımda ömür boyu kalıcı bir hasar bırakacaktı bu ilgisizlik. Bana hiçbir şeyin yok dediler, suratım paramparça olmuştu. Ayağımın ağrısından duramıyordum. Şu anda ancak 2 ay sonra ayağımın üzerine basabileceğim. Fizik tedavi görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Hastaneden hiçbir şeyim yok raporu verildi”

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden verilen raporda hiçbir şeyi olmadığının yazdığını ve raporun da şu anda polis tutanaklarına geçtiğini belirten Günay, gerçeğin Türkiye’deki tedavisinde ortaya çıktığını söyledi. Günay, bir şeyi yok diye taburcu edilirken, aslında diz kapağı bağlarının koptuğu ve dizinde kırıklar olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Yeni Bakış