AMELİYAT MASASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir hastanede estetik ameliyatı olan 39 yaşındaki Anıl Aktunçlar hayatını kaybetti.

Lefkoşa’da dün özel bir hastanede estetik ameliyatı olan Anıl Aktunçlar’ın ameliyat sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Estetik ameliyatı olmak için 18:00’de operasyona alınan Aktunçlar’a narkoz yapıldığı, ameliyat sırasında hayatını kaybettiği ancak narkoz etkisiyle fark edilmediği ve gece 02:00 sıralarında öldüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Aktunçlar’ın ölüm nedeni henüz net olarak bilinmezken, yapılan otopsi sonrasında nedenin açıklanacağı bildirildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor...

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