ART ARDA 2 KEZ SALLANDIK!

Antalya'da ve Akdeniz açıklada 00.43'te art arda iki deprem meydana geldi

Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Antalya’daki depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.1, Akdeniz’deki depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak ölçüldü.