ART ARDA 2 KEZ SALLANDIK!
Art arda 2 kez sallandık!
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Antalya'da ve Akdeniz açıklada 00.43'te art arda iki deprem meydana geldi
Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Antalya’daki depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.1, Akdeniz’deki depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak ölçüldü.
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Etiketler : deprem
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