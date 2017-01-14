14 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün daha pozitif koşullar ve yaratıcı olabileceğiniz imkanlar var. Tek başına kalmamalı ve daha çok paylaşım aramalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Güzel olan şeyler için harcamalar mümkün. Aynı zamanda eviniz ve sevdikleriniz için daha çok şey yapabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün konuşmalar ve anlaşmalar açısından daha kararlı sonuçlar elde edilebilir. Sözlerinizle de dikkat çekebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Yeteneklerinizi ve kişisel gücünüzü daha iyi ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Hoş olan şeyler için harcamalar ve kazançlar da mümkün.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün burcunuzdaki Ay sizi kişisel konularda daha etkin ve kararlı kılmakta. Kişisel konularda hassas davranabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Kişisel konularda biraz daha sakin düşünmek ve aşırı hassasiyet göstermemek daha yerinde olacak. Kendi duygularınızı anlamaya gayret göstermelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün sosyal konulara, arkadaşlıklara zaman ayırmak için güzel nedenler bulabilirsiniz. Beklentilerinizde yenilikler ve heyecan olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Daha dikkat çekici olabileceğiniz bir gündesiniz. Aynı zamanda tamamlanması gereken işler de var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Duygularınızı daha rahat paylaşabilirsiniz. Ancak kişisel konularda biraz daha sakin kalmaya da bakın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün olaylar sizi bir süre meşgul etse de çok şey yapabilirsiniz. Gün içinde planlarınızı yenileyebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Ay bugün karşıt burcunuzda ilerlerken kişisel ilişkilerinizde daha dengeli olmaya bakın. İyi bir dinleyici olarak çaba sarfetmelisiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Günlük işlerinizi tamamlamak ve ardından yaratıcı konulara zaman ayırmak mümkün. Ancak uğraştırıcı koşullar da olabilir.