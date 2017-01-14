14 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Bugün daha pozitif koşullar ve yaratıcı olabileceğiniz imkanlar var. Tek başına kalmamalı ve daha çok paylaşım aramalısınız.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Güzel olan şeyler için harcamalar mümkün. Aynı zamanda eviniz ve sevdikleriniz için daha çok şey yapabilirsiniz.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Bugün konuşmalar ve anlaşmalar açısından daha kararlı sonuçlar elde edilebilir. Sözlerinizle de dikkat çekebilirsiniz.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Yeteneklerinizi ve kişisel gücünüzü daha iyi ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Hoş olan şeyler için harcamalar ve kazançlar da mümkün.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Bugün burcunuzdaki Ay sizi kişisel konularda daha etkin ve kararlı kılmakta. Kişisel konularda hassas davranabilirsiniz.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Kişisel konularda biraz daha sakin düşünmek ve aşırı hassasiyet göstermemek daha yerinde olacak. Kendi duygularınızı anlamaya gayret göstermelisiniz.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Bugün sosyal konulara, arkadaşlıklara zaman ayırmak için güzel nedenler bulabilirsiniz. Beklentilerinizde yenilikler ve heyecan olabilir.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )
Daha dikkat çekici olabileceğiniz bir gündesiniz. Aynı zamanda tamamlanması gereken işler de var.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Duygularınızı daha rahat paylaşabilirsiniz. Ancak kişisel konularda biraz daha sakin kalmaya da bakın.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün olaylar sizi bir süre meşgul etse de çok şey yapabilirsiniz. Gün içinde planlarınızı yenileyebilirsiniz.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Ay bugün karşıt burcunuzda ilerlerken kişisel ilişkilerinizde daha dengeli olmaya bakın. İyi bir dinleyici olarak çaba sarfetmelisiniz.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Günlük işlerinizi tamamlamak ve ardından yaratıcı konulara zaman ayırmak mümkün. Ancak uğraştırıcı koşullar da olabilir.
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