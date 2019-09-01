Anastasiades ve Bayan Lute arasındaki görüşme verimli geçti

Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve BM Genel Sekreteri’nin Özel Görevlisi Bayan Jane Holl Lute arasında yapılan görüşmeyi “verimli” olarak niteledi. Ve Bayan Lute’nin istişarelere devam edilmesi konusunda pazartesi günü karar verileceğini açıkladı. Sözcü, iki lider; Anastasiades ve Mustafa Akıncı’nın katılımıyla üçlü bir görüşme yapılması olasılığı olduğunu belirtti.

Başkanlık Sarayında yapılan görüşmenin ardından açıklamada bulunan Sözcü, görüşmenin verimli olduğunu, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla Bayan Lute’nin görev tanımının hazırlanması için yaptığı çalışmalara odaklanıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Anastasiades’in görüşme sırasında Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması için kendi görüş ve yaklaşımlarını Bayan Lute’ye aktardığını ifade eden Sözcü, Cumhurbaşkanı Anastasiades’in ayrıca Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki yasadışı eylemlerini ve yaratığı gerginliği gündeme getirdiğini ifade etti. Sözcü, Cumhurbaşkanı Anastasiades’in Mağusa ile ilgili Kıbrıs Türk tarafınca yapılan açıklamaları da Bayan Lute’nin dikkatine sunduğunu belirtti.

Sözcü devamla, Bayan Lute’nin öğleden sonra Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Mustafa Akıncı ile görüşeceğini ve üçlü bir görüşmenin yapılmasının olası olduğunu vurguladı.

Bayan Lute’nin BM Genel Sekreteri’nden bir mesaj veya öneri getirip getirmediği ile ilgili bir soruya Sözcü, Bayan Lute’nin BM Genel Sekreteri’nden talimat aldığını; bunun bilinen bir olgu olduğunu, Bayan Lute’nin müzakerelerin yeniden başlaması için görev tanımının belirlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Pazartesi günü yeni görüşmeler yapılıp yapılmayacağı ile ilgili başka bir soruya Sözcü, bunun Bayan Lute’ye bağlı olduğunu, Bayan Lute’nin Kıbrıs ziyaretinin yarın da devam ettiğini ancak istişarelere nasıl devam edileceği ile ilgili her hangi bir açıklamanın daha sonra yapılacağını söyledi.

Görev tamını konusunda gelişmeler olup olmadığıyla ilgili bir soruya ise Sözcü, “9 Ağustos’ta zaten BM, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Mustafa Akıncı’nın ortak yaklaşımlarını içeren bir açıklama yaptı” yanıtını verdi.

Kıbrıs Haber Ajansı