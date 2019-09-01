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Prenses Diana'nın, kazadan sonra kanlar içinde cansız yatarkenki görüntüleri internete sızdı

Prenses Diana'nın, kazadan sonra kanlar içinde cansız yatarkenki görüntüleri internete sızdı

31 Ağustos 1997 tarihinde Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden prenses Diana'nın kazadan hemen sonra kanlar içinde cansız bir şekilde yatarken çekilmiş fotoğrafları ölümünün 22. yıl dönümünde Internet'e sızdı.

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22 yıl önce korkunç bir trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, hem ülkesi İngiltere hem de tüm dünyayı yasa boğmuştu. Prenses Diana'nın ölümünün kaza mı yoksa Suikast mi olduğu sorusunun cevabı ise hala tartışılıyor.

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GÖRÜNTÜLER KAZA SONRASI KALDIRILMIŞTI

Ölümünden hemen sonra bir Fransız gazetesinin Diana'nın kanlar içinde çekilmiş fotoğrafını yayınlanmasından sonra gelen tepkiler üzerine gazete, görüntüleri kaldırmış ve kaza anına ait tüm fotoğraflar internetten silinmişti.

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TEKRAR YAYINLANMASI TEPKİ ÇEKTİ

İtalyan Chi magazin dergisinin, Diana'nın ölümün 22. yıl dönümünde kazadan sonra kanlar içinde cansız yatarken kendisine oksijen verilirken çekilmiş fotoğrafı "Son Dakika" başlığı ileyayınlaması büyük tepki çekti.

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