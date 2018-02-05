ANASTASİADİS'İN İLK MESAJI!

Yeniden Rum Yönetimi Başkanlığı’na seçilen Nikos Anastasiadis, tüm Kıbrıslıların ‘Cumhurbaşkanı’ olarak görevine devam edeceğini söyledi.

Lefkoşa’daki seçim ofisinde açıklamada bulunan Anastasiadis, seçim sürecinin tamamlandığını ve seçim kampanyası sırasında “söylenen her neyse, geçmişe ait” diye ifade ederek “yarın yeni bir gün, yeni bir dönem başlıyor” dedi.

Anastasiadis, halkın herkesten işbirliği ve birlik içerisinde bulunmasını arzu ettiğini belirterek “yalnız işbirliği ve birlik içerisinde bulunarak karşı karşıya olduğumuz sorunları ele alabiliriz” dedi.

Herkes ile işbirliğinde bulunmaya hazır olduğunu teyit eden Nikos Anastasiadis, “bu akşam kazananlar ve kaybedenler yok. Kazanan tek Kıbrıs’ımızdır” diyerek Kıbrıs halkının kendi kararını verdiğini söyledi ve kendisine güven gösterenlere teşekkürlerini iletti.

Stavros Malas ile diğer siyasi güçlere teşekkürlerini ileten Anastasiadis, mükemmel bir süreç nedeniyle tüm çalışanlara; İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığı memurlarına, Kıbrıs Polis Müdürü ile polis memurlarına teşekkür etti.

Son beş yılda devlet başkanı olarak sağladığı işbirliği ile Kıbrıs’ı bir çok çıkmazdan kurtarmayı başardığını ifade eden Anastasiadis, çağdaş, sosyal bir devlet için tüm siyasi kuvvetlerle temaslarda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.

“Bugün karşı karşıya bulunduğumuz en büyük sorun Kıbrıs sorunudur” diye vurgulayan Anastasiadis, kararlılıkla “ortak hedefimize varmak amacıyla çalışmaya devam edeceğim” dedi.