ANAYOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ!

Hüseyin Çiçek

Eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde dün sabah 01.30 sıralarında iki aracın yüzyüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Aanyolu adeta savaş alanına çeviren kazada ağır yaralanma olmaması bir mucize olarak yorumlandı. Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 01.30 sıralarında Eski Lefkoşa Gazimağusa anayolu üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki HY 724 plakalı araç ile Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine seyretmekte olan 45 yaşındaki sürücü Mehmet Ertuğ, üs geçit önlerine geldiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu yolun sağına geçerek o sırada Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine doğru seyretmekte olan 21 yaşındaki Gökhan Çil yönetimindeki KJ 294 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu her iki aracın sürücüsü de olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane yetkililerinden yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her iki araçta da toplamda 25 bin TL maddi hasar oluştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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