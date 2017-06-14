"ÇALMADIM ÇALIŞTIM!"

Ailesi maddi desteği kesince eğitim için geldiği Kuzey Kıbrıs’ta 4 yıldır kaçak yaşamak zorunda kaldığını söyleyen David, mahkemeden af diledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gün Adli Şube ekipleri tarafından tespit edilen David William Tsibi Etaba isimli şahsın, 2013 yılında üniversiteye kayıt yaptırarak KKTC’ye geldiği, ancak o tarihten sonra bir daha öğrenci kaydını yenilemediği ve ülkeden çıkış yapmadığı belirlendi. Polis tarafınan gözaltına alınan zanlı dün cezaevi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Onbaşı mahkemeye meseleyi aktardı. Onbaşı, zanlının, 2013 yılında KKTC’ye gelerek Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne (UKÜ) kayıt yaptırdığını, 2015 yılında ise kaydını sildirdiği söyledi.

Polis, o tarihten itibaren ülkede izinsiz olarak ikamet eden zanlının önceki gün tespit edildiğini aktadı. Onbaşı, ülkede yasal bağı olmayan zanlının hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

2 seçeneğim vardı

Mahkemede söz alan zanlı David William Tsibi Etaba, “parasız kaldım, babamdan para istedim yollayamadı, benim de 2 seçeneğim vardı, ya çalacaktım, ya çalışacaktım, ya da ülkeme geri dönecektim, parasızlıktan ülkeme dönemedim, hırsız olmadığım için çalmadım, o tarihten bugüne kadar hep çalıştım” diyerek kendini savundu.

Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının, 15 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

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