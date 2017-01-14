ANAYOLDA CAN PAZARI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu sürücü karşı şeride geçerek Eray Mehmet Vudalı yönetimindeki araçla yüz yüze çarpıştı, biri ağır 6 kişi yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Ulukışla ile Kurudere kavşakları arasında dün saat 14.30 sıralarında iki aracın yüzyüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu adeta can pazarı yaşandı.

Süratli bir şekilde Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya doğru aracı ile seyreden Muoath Hani Awad Allah’ın direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü aşarak karşı şeride geçmesi ve karşı yönden gelen Eray Mehmet Vudalı yönetimindeki araç ile yüzyüze çarpışması sonucu her iki araçta hurda bir demir yığınına döndü.

Görenlerin kanını donduran kazada biri ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Amro F.O Mortoja’nın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Karşı refüje savruldu

Polisten alınan bilgiye göre kaz saat 14.30 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Ulukışla ile Kurudere kavşakları arasında meydana geldi. Yönetimindeki FE 353 plakalı aracı ile Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan22 yaşındaki Muoath Hani Awad Allah, sürat ve dikkatsizlik sonucu gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu esnada karşı istikametten gelmekte olan 30 yaşındaki Eray Mehmet Vudalı yönetimindeki LE 703 Z plakalı kiralık araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonrası FE 353 plakalı araç bariyerleri de aştıktan sonra dururken, LE 703 Z plakalı kiralık araç yol ortasında savrulduktan sonra durabildi.

5 tane ambulans olay yerine geldi

Kaza sonucunda araç sürücüleri Eray Mehmet Vudalı, Muoath Hani Aead Allah ile LE 703 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Mustafa Gargınsu ve 35 yaşındaki Önsay Aktolga ile FE 353 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Amro F.O Mortoja ve 22 yaşındaki Asmar Almotasembilla Alasmar yaralandı.

Kaza sonrasında olay yerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve çevre sağlık ocaklarından 5 tane ambulans sevk edilirken, sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye sevketti.

Gazimağusa-Lefkoşa yönüne doğru trafikte yaklaşık 2 saat aksarken, çok sayıda vatandaşta araçlarından inerek yaralılara yardım etti.

Amro yoğun bakımda

Kazada yaralanan 25 yaşındaki Amro F.O Mortoja’nın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilirken, diğer yaralıların, normal servislerde müşahade altına alındığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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