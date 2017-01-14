HÜSEYİN TUR RESMEN UÇTU

Girne yolunda aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Melin DOBRAN

Lefkoşa-Girne anayolunda dün saat 11.00 civarında meydana gelen ve üç aracın karıştığı trafik kazası, görenleri korkuttu. Söz konusu yolda FC 678 plakalı aracı ile seyreden Hüseyin Tur (E-26), Girne’den Lefkoşa istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Direksiyon hâkimiyeti kaybedilen araç, önce orta refüje çarpıp, karşı şeride geçti. O esnada karşı istikâmetten gelmekte olan Hasan Vechi (E-82) yönetimindeki GC 450 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan ve yaklaşık 200 metre sürüklenen FC 678 plakalı araç, Girne istikametine doğru seyreden İbrahim Halil Talu (E-38) yönetimindeki MK 553 plakalı araca çarptı.

6 kişi yaralandı

Orta refüje çarpan FC 678 plakalı araçtan savrulan parçalar, Girne istikametinden gelmekte olan Davut Tansu (E-33) yönetimindeki JN 016 plakalı araca çarpması sonucu, söz konusu araçta hasar meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan Hüseyin Tur ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Kürşat Batur Öcal (E-23), Zeynel Abidin Altuntaş (E-19) ve İbrahim Karacaoğlu (E-23) ile GC 450 plakalı araç sürücüsü Hasan Vechi ve araçta yolcu olarak bulunan Ümran Vechi (K-75), olay yerine çağırılan ambulanslarla, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hasan Vechi ameliyata alındı

Yetkililerden alınan bilgiye göre 82 yaşındaki Hasan Vechi, ameliyata alındı. Vechi’nin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten yetkililer, hafif yaralanan diğer kazazedelerin yapılan tedavinin ardından, müşahede altına alındığını söyledi. Söz konusu yoldan geçen sürücüler, refüjde ve yol kenarında bariyer olması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

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