Duvardan söktüler

Şehir Planlama Dairesi’nin klimalarını çaldıkları ileri sürülen Avni Kansaran, Musa Eryener ve Vural Bozlar gözaltına alındı

Lefkoşa’da, Şehir Planlama Dairesi’nin duvarında monteli 4 adet klima dış ünitesi, 2 adet pencere tipi klima ve İskân Dairesi’nin sorumluluğundaki deponun duvarında monteli 2 adet pencere tipi klima çaldıkları öne sürülen Avni Kansaran, Musa Eryener ve Vural Bozlar gözaltına alındı. Zanlılar dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların Şehir Planlama Dairesinin duvarında monteli 4 adet klima dış ünitesi, 2 adet pencere tipi klima ve İskan Dairesinin sorumluluğundaki deponun duvarında monteli 2 adet pencere tipi klima çalınmasından dolayı tutuklandıkları belirtildi.

Zanlılar hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, alınacak ifadeler ve sorgulanacak şahıslar olduğunu belirterek zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

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