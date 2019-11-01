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ANİ ÖLÜM!

ANİ ÖLÜM!

Yolda yürürken...

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31.10.2019 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefke’de 19 Mayıs Caddesi üzerinde yaya olarak yürümekte olan Hüseyin CANDAĞ (E-52) aniden rahatsızlanması sonucu ambulans ile kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

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