31.10.2019 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefke’de 19 Mayıs Caddesi üzerinde yaya olarak yürümekte olan Hüseyin CANDAĞ (E-52) aniden rahatsızlanması sonucu ambulans ile kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.