Ani ölüm
Ani ölüm
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Gazimağusa’da dün saat 21.00 sıralarında John Albert Turner’in (E-44) kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yine dün Lapta’da saat 22.45 sıralarında, Philip James Procter’in (E-59) evinin araç park yerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Öte yandan, Lefkoşa’da sakin Salih Gökdel (E-69) kaldığı evde aniden rahatsızlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.
Polis üç olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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