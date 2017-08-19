Annabelle: Kötülüğün Doğuşu

Oyuncakçı Samuel (Anthony LaPaglia) ve eşi Esther (Miranda Otto), lanetli bebek Annabelle'i kilitledikten sonra büyük evlerini Rahibe Charlotte ve yanındaki yetim kız çocuklarına açarlar. 12 yıl önce kaybettikleri küçük kızlarının acısını bu şekilde hafifletmeyi düşünmüşlerdir. Ancak bu tam da Annabelle'in aradığı fırsattır, şeytani güçleriyle Janice'i (Tabitha Bateman) etkisi altına alır ve evdeki herkes için korku dolu gün ve geceler böylece başlar.