ANNABELLE: KÖTÜLÜĞÜN DOĞUŞU
Annabelle: Kötülüğün Doğuşu
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Yapımı :2017 - ABD
Tür :Gerilim , Korku
Süre:109 Dak.
Yönetmen :David Sandberg
Oyuncular :Miranda Otto , Stephanie Sigman , Lulu Wilson , Talitha Bateman , Anthony LaPaglia
Senaryo :Gary Dauberman
Yapımcı :James Wan , Peter Safran
Diğer Adı :Annabelle 2
Film Özeti
Oyuncakçı Samuel (Anthony LaPaglia) ve eşi Esther (Miranda Otto), lanetli bebek Annabelle'i kilitledikten sonra büyük evlerini Rahibe Charlotte ve yanındaki yetim kız çocuklarına açarlar. 12 yıl önce kaybettikleri küçük kızlarının acısını bu şekilde hafifletmeyi düşünmüşlerdir. Ancak bu tam da Annabelle'in aradığı fırsattır, şeytani güçleriyle Janice'i (Tabitha Bateman) etkisi altına alır ve evdeki herkes için korku dolu gün ve geceler böylece başlar.
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