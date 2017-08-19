DORAEMON: BUZ DEVRİ MACERASI
Doraemon: Buz Devri Macerası
Yapımı :2017 - Japonya
Tür :Animasyon
Süre:101 Dak.
Yönetmen :Atsushi Takahashi
Oyuncular : -
Seslendirenler :Tomokazu Seki , Wasabi Mizuta , Yumi Kakazu , Megumi Oohara , Subaru Kimura
Senaryo :Atsushi Takahashi
Yapımcı : -
Diğer Adı :Doraemon: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi
FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ
Film Özeti
Robot Kedi Doraemon, Nobita ve diğer arkadaşlarını yazın dayanılmaz sıcaklarında biraz serinletmek için Güney Kutbu'nda bir buzdağına götürür. Burada bir park yapıp keyifli zaman geçiren gençler, gizemli bir yüzük keşfederler. Yüzüğün Antarktika'da 100.000 yıl önce gömüldüğünü anladıktan sonra Antarktika'ya giderler ve burada antik bir şehrin donmuş kalıntılarını bulurlar. Gizemi çözebilmek için 100.000 yıl öncesine zaman yolculuğu yapan kahramanlarımız, dünyayı tamamen donmaktan kurtarmak gibi zor bir işi halletmek zorunda kalırlar.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.