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DORAEMON: BUZ DEVRİ MACERASI

DORAEMON: BUZ DEVRİ MACERASI

Doraemon: Buz Devri Macerası

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Yapımı :2017 - Japonya

Tür :Animasyon

Süre:101 Dak.

Yönetmen :Atsushi Takahashi

Oyuncular : -

Seslendirenler :Tomokazu Seki ,  Wasabi Mizuta ,  Yumi Kakazu ,  Megumi Oohara ,  Subaru Kimura

Senaryo :Atsushi Takahashi

Yapımcı : -

Diğer Adı :Doraemon: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi

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Film Özeti

Robot Kedi Doraemon, Nobita ve diğer arkadaşlarını yazın dayanılmaz sıcaklarında biraz serinletmek için Güney Kutbu'nda bir buzdağına götürür. Burada bir park yapıp keyifli zaman geçiren gençler, gizemli bir yüzük keşfederler. Yüzüğün Antarktika'da 100.000 yıl önce gömüldüğünü anladıktan sonra Antarktika'ya giderler ve burada antik bir şehrin donmuş kalıntılarını bulurlar. Gizemi çözebilmek için 100.000 yıl öncesine zaman yolculuğu yapan kahramanlarımız, dünyayı tamamen donmaktan kurtarmak gibi zor bir işi halletmek zorunda kalırlar.

 

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