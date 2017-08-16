ARABA DENİZE DÜŞTÜ!

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Limanında dün şok bir olay yaşandı. Öğle saatlerinde Kemal Kırıkkale’ye ait LY 164 plakalı araç rıhtımda park halindeyken denize düşerek sulara gömüldü. Elde edilen bilgilere göre el freni çekilmeyen araç kendiliğinden akarak denize düştü. Denize düşen aracın içerisinde birisinin olmaması ise faciayı önledi.

Ekipler aracı denizden çıkardı

Mağusa Limanında yaşanan olayın ardından İtfaiye Acil Kurtarma ekipleri ve polis ekipleri limana geldi. Denize düşen LY 164 plakalı aracı denizden çıkarmak için denize dalan dalgıç aracı halatlara bağladı ve araç vinç yardımı ile çekilerek denizden çıkarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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